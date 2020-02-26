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Овечкин помог «Вашингтону» победить «Виннипег»

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Фото: TASS/ZUMA
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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В ходе встречи у победителей отличились Александр Овечкин (2-я минута), Якуб Врана (11) и Гарнет Хэтэуэй (34). Овечкин также записал себе в актив победный буллит, передает ТАСС.

У проигравших шайбы забросили Николай Элерс (39), Кайл Коннор (49) и Марк Шайфли (57).

Для Овечкина заброшенная шайба стала 701-й в НХЛ. 1 февраля Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги, загнав 694-ю шайбу в гостевом матчe c «Оттавой».

В субботу, 22 февраля, российский хоккеист Александр Овечкин на 45-й минуте забросил свою рекордную 700-ю шайбу в НХЛ в игре с «Нью-Джерси Девилз».

При этом в активе Уэйна Гретцки 894 шайбы, забитых в 1487 матчах. Следом идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731) и Майк Гартнер (708).

12 февраля Овечкин поставил другой рекорд. Телеканала ESPN назвал его шайбу, заброшенную в матче с «Финикс Койотис» (сейчас клуб носит название «Аризона Койотис») 16 января 2006 года, лучшей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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