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Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

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Фото: TASS/Zuma
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в субботу, 22 февраля, забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.

Рекорд был поставлен в гостевом матче столичных с «Нью-Джерси Девилз», россиянин загнал шайбу в ворота соперника на 45-й минуте встречи.

В игре против хозяев команда Овечкина, однако, проиграла со счетом 2:3.

1 февраля Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов в истории лиги, загнав 694-ю шайбу в гостевом матчe c «Оттавой».

Наибольшее количество заброшенных шайб в НХЛ на счету канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Следом идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731) и Майк Гартнер (708).

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