Ковальчук стал членом хоккейной команды Овечкина

Россиянин Илья Ковальчук перешел из хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс» в команду «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является Александр Овечкин. Об этом транзите сообщалось 24 февраля на официальной странице вашингтонцев в социальной сети Twitter.

OFFICIAL RELEASE | Capitals have acquired forward Ilya Kovalchuk from the Montreal Canadiens for a 2020 third round pickhttps://t.co/O3tIR0WV4N