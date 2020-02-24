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Ковальчук стал членом хоккейной команды Овечкина

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Фото: ТАСС/Zuma/David Kirouac
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Россиянин Илья Ковальчук перешел из хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс» в команду «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является Александр Овечкин. Об этом транзите сообщалось 24 февраля на официальной странице вашингтонцев в социальной сети Twitter.

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги Брайан Маклеллан охарактеризовал Ковальчука, как талантливого форвада, опыт которого может принести свой вклад в играх клуба. Он отметил маневренность хоккеиста и его способность играть в пас и помогать атаке товарищей по клубу, пишет «Газета.ру».

Сообщается, что Ковальчук стал пятым россиянином в «Вашингтон Кэпиталз». Ранее туда были приглашены нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов.

Илья Ковальчук сменил третий клуб за текущий хоккейный сезон. Ранее он выступал за «Лос-Анджелес Кингз», а затем перешел в «Монреаль Канадиенс». А его активе имеется 22 очка в 39 играх текущего сезона и 872 очка в 919 матчах НХЛ.

24 февраля канадский хоккеист Уэйн Гретцки поздравил в Twitter капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 700-й шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и называл его одним из величайших хоккеистов в истории

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