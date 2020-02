Гретцки назвал Овечкина одним из величайших хоккеистов в истории

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки поздравил в Twitter капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 700-й шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Congrats on 700 Alex, @ovi8! You’re truly one of the all-time greats. See you at 800 @NHL