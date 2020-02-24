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Гретцки назвал Овечкина одним из величайших хоккеистов в истории

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Фото: TASS/Zuma
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Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки поздравил в Twitter капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 700-й шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Газета.ру» отмечает, что 59-летний легендарный хоккеист выражает свое уважение российскому нападающему, называя его одним из величайших хоккеистов в истории. Канадец пожелал ему успехов в карьере, заверив, что ждет достижения отметки в 800 забитых шайб.

Уэйн Гретцки является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе команды «Эдмонтон Ойлерз» и трехкратным чемпионом Кубка Канады. Он был признан одним из самых известных хоккеистов XX века. На данный момент он является абсолютным рекордсменом наибольшего числа голов (894), числа голевых передач за карьеру (1963), числа очков (2857), а также хет-триков (50) за карьеру.

В субботу, 22 февраля, российский хоккеист Александр Овечкин на 45-й минуте забросил свою рекордную 700-ю шайбу в НХЛ в игре с «Нью-Джерси Девилз».

При этом в активе Уэйна Гретцки 894 шайбы, забитых в 1487 матчах. Следом идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731) и Майк Гартнер (708).

12 февраля Овечкин поставил другой рекорд. Телеканала ESPN назвал его шайбу, заброшенную в матче с «Финикс Койотис» (сейчас клуб носит название «Аризона Койотис») 16 января 2006 года лучшей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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