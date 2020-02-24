Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов считает, что его партнер по команде Александр Овечкин может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам и сравнил капитана команды с Иисусом.

«Овечкин почти Иисус? Так и есть. Дай бог ему еще лет пять играть. Он может побить самый величайший рекорд. Если Гретцки так называют, то почему бы нам не думать об этом?» — сказал Кузнецов в интервью изданию «Спорт-Экспресс» 24 февраля.

Хоккеист добавил, что он сам, как и Овечкин, — не читает хоккейную прессу и старается приучить к этому российского новичка «Вашингтона» вратаря Илью Самсонова.

«Мы вообще прессу не читаем. Нам вообще по барабану, особенно мне. Честно, говорю, как есть. О футболе и других видах спорта — читаю. Но от хоккея стараюсь держаться подальше. Ребята, может быть, и читают. Самсонов постоянно лезет в комментарии. Я его потихоньку отодвигаю оттуда, чтобы эта рутина его не втягивала», — отметил Кузнецов

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В этом сезоне в 56 матчах хоккеист 48 очков (19 заброшенных шайб и 29 результативных передач).

В сезоне 2017/18 в составе «Кэпиталз» вместе с другими россиянами Александром Овечкиным и Дмитрием Орловым стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее в этот же день Гретцки поздравил в Twitter капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 700-й шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и назвал его одним из величайших хоккеистов в истории. Гретцки является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе команды «Эдмонтон Ойлерз» и трехкратным чемпионом Кубка Канады. Он был признан одним из самых известных хоккеистов XX века. На данный момент он является абсолютным рекордсменом наибольшего числа голов (894)