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«Вашингтон» отпраздновал 700-ю заброшенную шайбу Овечкина

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Фото: ТАСС/Scott Taetsch/CSM via ZUMA Wire
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Американский ХК «Вашингтон» национальной хоккейной лиги (НХЛ) устроил праздничную церемонию в честь 700-й шайбы, заброшенной российским нападающим Александром Овечкиным. Об этом 26 февраля сообщил «Спорт-Экспресс».

«Церемония поздравления была довольно необычной, Сергей (сын Овечкина. — Ред.) был у меня на плече, и мне приходилось смотреть вверх и вниз. Но они сделали это для меня. Это крутой момент», — приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти в Twitter.

Новое достижения Овечкина команда отпраздновала перед матчем НХЛ против команды «Виннипег Джетс» (4:3 Б), отмечает телеканал «360». Позднее форвард заработал в игре два очка. У проигравших шайбы забросили Николай Элерс, Кайл Коннор и Марк Шайфли.

В нынешнем сезоне НХЛ капитан «столичных» провел 62 матча, забив 43 гола и сделав 17 результативных передач. В обще сложности за ним числится 701 забитая шайба, пишет «Газета.ру».

34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки 700 шайб за карьеру. Рекордсменом по данному показателю является Гретцки, в активе которого 894 шайбы, напоминает RT.

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