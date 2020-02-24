Александр Овечкин и Анастасия Шубская ждут второго ребенка

Российский форвард, играющий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская ждут второго ребенка. Эту новость Шубская опубликовала в своем Instagram.

«Мы очень тебя ждем», — написала Анастасия под фотографией. На ней она демонстрирует округлившийся живот.

Александр и Анастасия познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Зарегистрировали свои отношения молодые люди в США в 2016 году, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве.

Первенец пары появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчика назвали Сергеем.