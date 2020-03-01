Под Калугой на Масленицу сожгли огромный мост

В Калужской области прошли масштабные проводы зимы. На фестивале в Никола-Ленивце традиционно сжигают огромный арт-объект, в этот раз в роли Масленицы был мост высотой в 20 метров. Данный перформанс назвали «Сжигая мосты».

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