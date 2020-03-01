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Москве в память о подвиге 6-й роты показали музыкальный спектакль

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В Москве показали музыкальный спектакль «Воины духа» в память о подвиге 6-й роты. На премьеру приехали родные погибших бойцов.

20 лет назад в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступила в схватку с боевиками. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов сдержали нападение выходящей из окружения группировки террористов общей численностью до 2,5 тыс. человек. Погибли 84 военнослужащих российской армии.

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