В Чечне почтили память героев 6-ой роты

В преддверии двадцатилетия подвига псковских десантников их родные и близкие возложили цветы к мемориальному комплексу с именами героев в Грозном.

Ровно 20 лет назад в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступили в схватку с боевиками. Из 90 бойцов в живых остались только шестеро.