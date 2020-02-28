В Москве почтили память погибших военных 6-й роты

На Суворовской площади почтили память погибших военных 6-й роты. Родственники и сослуживцы возложили цветы к памятнику Десантникам. В памятных мероприятиях участвуют также представители Минобороны, командования ВДВ. Ровно 20 лет назад в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступили в схватку с боевиками. Из 90 бойцов в живых остались только шестеро.