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Анкалаев победил Куцелабу на первой минуте боя в рамках UFC Fight Night

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Фото: twitter.com
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Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе (до 93,0 кг), на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке (США) нокаутом победил молдаванина Иона Куцелабу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бой был остановлен уже на первой минуте после серии точных попаданий со стороны россиянина.

На счету 27-летнего Анакалаева 13 побед и 1 поражение в ММА (4-1 в UFC). У 26-летнего Куцелабы — 15 побед и 5 поражений (4-4 в UFC).

23 февраля в Белоруссии состоялся поединок между Сергеем Харитоновым Фернандо Родригесом. В первые секунды второго раунда россиянин отправил бразильца в нокаут и выиграл бой. РЕН ТВ транслировал этот и другие поединки турнира, посмотреть записи эфиров можно на сайте телеканала.

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