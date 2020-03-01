Эксперт рассказал о способе распознать фишинговое письмо в электронной почте

Директор по IT-безопасности в компании Avast Джайя Балу рассказал, как отличить фишинговое письмо в корпоративной электронной почте, чтобы не стать жертвой кибермошенников.

По словам эксперта, в электронных письмах злоумышленников есть некоторые признаки-подсказки, по которым можно отличить фишинг от настоящего письма, передает «РИА Новости».

Он пояснил, что необходимо обратить внимание, пришло ли это письмо от того, с кем вы часто переписываетесь и ожидали ли вы получить письма на такую тему от этого сотрудника, а также есть ли какая-то срочная просьба в письме, которая требует немедленных действий.

Кроме того, нужно понять, стандартная ли это просьба или необычная, соответствует ли письмо вашему корпоративному стилю и получали ли ваши коллеги аналогичные письма.

Балу также советует навести курсор мыши на ссылку, чтобы увидеть, что она показывает — это может быть поддельная ссылка или подозрительное сокращение URL-адреса.

При этом он отмечает, что подозрительное письмо нужно передать в IT-отдел или службу безопасности, а также предупредить остальных сотрудников о возможности получения фишинговых сообщений.

Ранее в феврале эксперты Роскачества рассказали, как распознать письма мошенников в электронной почте и правильно на них реагировать.