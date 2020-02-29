СМИ узнали о новых случая заражения коронавирусом в США от человека

Два новых случая передачи коронавируса от человека к человеку зафиксировали американские медики. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, один случай заражения новым типом коронавирусом отмечен в Калифорнии. Он стал вторым для этого штата. Еще один случай зафиксирован в Орегоне. Вирус обнаружили у человека, который работает школьным служащим в округе Клакамас. Таким образом, в США зарегистрированы 64 случая заражения.

Первый случай передачи вируса от человека к человеку на территории Соединенных Штатов произошел ранее в январе. Жительница Калифорнии заболела, не выезжая из страны.

Ранее в феврале президент США Дональд Трамп посоветовал гражданам страны мыть руки и не хвататься за всё подряд, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-2019. По словам главы Белого дома, на борьбу с распространением инфекции будет выделено столько дополнительных средств, сколько будет необходимо.

Эпидемия коронавируса COVID-2019 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии.