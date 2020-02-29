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Еще один турецкий военный погиб в Идлибе

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Турецкий военный погиб и двое получили ранения в сирийском Идлибе при артобстреле со стороны сирийской армии. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило минобороны Турции.

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Отмечается, что турецкая армия ведет ответный огонь по позициям сирийских войск.

По данным военного ведомства, ответным огнем были уничтожены восемь танков сирийской армии, четыре единицы бронетехники, пять гаубиц, две многоствольные ракетные пусковые установки, «а также обезврежены 56 сирийских военных», передает «РИА Новости».

27 февраля между сирийскими войсками и формированиями террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) произошли столкновения. В Минобороны РФ заявили, что вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные. На следующий день стало известно, что число погибших в Сирии турецких военных возросло до 33 человек.

Обстановка в регионе обострилась в конце января. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

26 февраля очередные переговоры России и Турции по ситуации в Идлибской зоне деэскалации провалились. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь, представители Минобороны РФ заявили, что Анкара продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

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