Затуманенные запахом тайги: следователи проводят обыски в секте Виссариона

В религиозной общине обитель Церкви последнего завета прошли обыски. Следователи из Новосибирска проверяют работу местной школы, в которой учатся дети последователей Виссариона: бывшего милиционера, объявившего себя мессией в 1991 году. За почти 30-летнее существование община, которую религиоведы и священники признают деструктивной сектой, всего несколько раз привлекала внимание правоохранительных органов. А массовые проверки в этих местах — явление исключительное. Что искали следователи в красноярской глуши и как существует огромное поселение, живущее по своим правилам, — разбирались «Известия».

Спрашивают о насилии

Допросы жителей общины Виссариона продолжаются уже более недели. В Следственном комитете отказались прокомментировать «Известиям» подробности проведения обысков в Красноярском крае. Один из представителей общины Вадим Редькин написал в посте на своей странице в Facebook , что правоохранительные органы могли заинтересоваться работой школы, в которой учителя отдают треть своей зарплаты на оплату труда работников, которые трудятся неофициально. По его словам, следственные действия идут уже больше года, и они активизировались с осени 2019 года. В своей работе сотрудники СК используют опросник, в котором, помимо прочего, есть вопросы о сексуальном насилии внутри общины, пытках и смертях последователей учения Виссариона. Следователи опрашивают жителей, но не раскрывают информацию о том, над каким делом они работают.

Община_3 Община Виссариона Фото: facebook.com/Вадим Редькин

— Местные следователи, задающие вопросы по опроснику, присланному из ГУ СК, не знают названия и цели этого дела. Они просто корректно выполняют свою работу. В начале лета 2018 года были обыски в двух семьях по делам, закрытым местными следственными органами за отсутствием оснований, но вновь возобновленным ГУ СК, — рассказал Редькин.

Помимо этого, во время обысков изъяли документы и аппаратуру, в том числе ноутбуки и смартфоны директора школы. Следователи также интересовались питанием детей и возможностью получения медицинской помощи. По правилам общины у адептов есть строгие ограничения в еде: им запрещено употреблять пищу животного происхождения, сахар, соль и ряд других продуктов. Члены общины отрицают традиционную медицину и используют альтернативные методы для исцеления. Одним из таких методов является прикосновение Виссариона. Из-за этого, по словам бывших послушников, погибло несколько детей с диагностированной онкологией и другими тяжелыми заболеваниями.

Всего на территории общины опросили более 150 человек. На допросы начали вызывать бывших членов общины и их родственников. Редькин рассказал, что их спрашивают об исчезновении людей в общине, насильственном отъеме жилья и денег, применении незаконных способов воздействия на последователей, а также захоронении послушников.

Община_5 Виссарион (в прошлом Сергей Тороп) Фото: facebook.com/Вадим Редькин

— Спрашивали об исчезновении людей в общине (якобы люди исчезают, а их имущество присваивается), о насильственном отъеме денег и шантаже, о запрете служить в армии, о половых извращениях, о запретах на лечение в медучреждениях, об анемии тяжелой степени и истощении вплоть до кахексии, об отказах от родовспоможения, о применении психотропных препаратов ... Такие вопросы вызывают у нас ироничную улыбку, так как показывают полную некомпетентность в вопросах того, что на самом деле происходит в нашей жизни, хотя община существует уже около 30 лет и никакой секретной информации у нас не существует, — сообщил представитель общины, добавив, что подобные претензии со стороны следственных органов возникли впервые.

Секта харизматичного гаишника

Секта Виссариона существует порядка 30 лет, ее основатель — бывший сотрудник ГАИ из города Минусинска в Красноярском крае Сергей Тороп объявил, что он «второе пришествие Христа». Откровение пришло к Торопу как никогда вовремя: в 1991 году. После распада Советского Союза многие люди потеряли веру в свои идеалы и искали спасение в мистике и псевдорелигиозных течениях. Он был далеко не единственным, кто объявил себя мессией в 1990-е годы, но добился большой популярности среди последователей, рассказывает директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора, религиовед Роман Силантьев.

— Около 5 тыс. человек выехали на юг Красноярского края, чтобы строить там город Солнца. Продали для этого квартиры в Москве и других крупных городах, в итоге они остались в общине, потому что возвращаться им было некуда. В какой-то момент они прекратили свою миссионерскую деятельность, но иногда всплывают то тут, то там. Например, одного такого я встретил на рождественских чтениях, он пытался завербовать архиепископа. Но в целом члены секты Виссариона замкнулись в себе, перестали вербовать новых людей. Любое такое замкнутое сообщество может долго скрывать преступления: там могут быть и насилие, и убийства, и прочие вещи. Рано или поздно это становится известно правоохранительным органом: видимо, кто-то из бывших членов общины пожаловался и после этого начались проверки, — пояснил Силантьев.

Община_2 Виссарион (в прошлом Сергей Тороп). 1992 год Фото: РИА Новости/Василий Шапошников

По его словам, секта Виссариона — типичная секта харизматического типа. После смерти лидера такие секты обычно либо исчезают, либо деградируют до ничтожного количества членов. Среди интересных особенностей этой секты можно отметить то, что у них был период, когда членам общины запретили пить воду, добавил религиовед.

— Это оригинальный запрет, в России это первая секта. Помимо этого, есть запрет на мясо, рыбу и продукты животного происхождения. Раньше запрещали обращаться за медпомощью, но потом ограничение смягчили. В последние годы секта потеряла свой тоталитаризм в процессе эволюции. Такие течения стали популярны из-за того, что в то время люди тянулись к чему-то новому и были менее грамотные в вопросах отличия секты от религии. Сейчас, конечно, такая секта успеха бы не имела: это некий атавизм, ископаемое течение, которое живет за счет количества участников. За счет этого секте удается достаточно долго существовать, — добавил религиовед.

Община_1 Виссарион (в прошлом Сергей Тороп из Минусинска) со своими почитателями после проповеди в Новосибирске. 1992 год Фото: РИА Новости/Василий Шапошников

Чтобы обеспечивать свое существование, члены общины занимаются ремеслами, собирательством. Из-за ее удаленности в общину редко попадают случайные люди. Несколько лет назад возле въезда на КПП дежурили охранники, которые не пускали посторонних, но им запретили нарушать конституционные права граждан, и проход освободили. Всё же есть локации внутри обители, куда посторонним вход воспрещен.

— Нельзя сказать, что это закрытая община: власть о ней знает, просто они находятся географически далеко . Многие чиновники и правоохранители исходят из принципа: не навреди. Вроде бы есть у нас такое течение, проблем оно не создает. Но, если мы начнем там копаться, мало ли что случится. Вдруг они массовое самоубийство совершат, а нам потом отвечать. Люди живут и живут, но сейчас, видимо, поступила какая-то жалоба и за этим последовали проверки, — отметил Силантьев, добавив, что до этого момента, возможно, происшествия скрывались внутри общины и информация не доходила до правоохранительных органов.

Один из сотен мессий

Желающих объявить себя мессией только в России — сотни человек, но о более мелких сектах общественность узнает лишь в связи с резонансными преступлениями. Таким как, например, убийство ребенка членами секты в Екатеринбурге в декабре прошлого года.

— Из-за малого количества людей такая секта может просуществовать 20 лет и сгинуть после смерти своего основателя. Секта Виссариона — среднего размера. Даже такой человек, как Бог Кузя, умудрился собрать себе имущество как у олигарха средней руки. Виссарион, безусловно, получил намного больше денег. Человек обеспечил себе жизнь, деньги и женщины есть, а завоевать мир в отличие от других лидеров сект он не хотел. Это, кстати, большая редкость, когда лидер секты не стремится к безграничной власти, — резюмировал религиовед.

Община_4 Последователи общины Виссариона Фото: facebook.com/Вадим Редькин

В Минусинске — ближайшем к обители городу — члены секты периодически появляются. Несколько лет назад они вели активную агитационную деятельность: раздавали книги своего учителя и кидали в почтовые ящики брошюры. Виссарионовцы обычно одеваются в длинные светлые одеяния.

— Когда ехали в тех краях, где они живут, пару раз выходили люди во всем белом, трогали машины, как будто в первый раз их увидели. Один раз сам видел, как они пришли в магазин и попросили колбасу. Продавщица спрашивает: «Какую еще колбасу, вам же ее нельзя?», а они отвечают: «Сегодня приснилась, значит, можно». Из Москвы туда едут пачками, продают квартиры, отдают все деньги, чтобы вступить в эту общину. Потом начинаю просить деньги у родственников, затем у дальней родни. Детей там просто куча. Моются все вместе, все блага общие. У самого Виссариона там дом на возвышенности, и он как Христос приходит и с горы им читает свои проповеди, — рассказал житель Минусинска.

Сплав религии и оккультизма

В том, что община подобного рода так долго существует в российской глубинке, нельзя исключать и коррупционный фактор. По сути, на территории Черемшанского района Красноярского края возникает область со своими законами и порядками, которые противоречат российским, отмечает в беседе с «Известиями»зампредседателя экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ, профессор ПСТГУ Александр Дворкин.

— Ситуация совершенно невозможная: в составе Российской Федерации есть территория размером с 2/3 Бельгии, которая живет фактически по своим законам, в которую не вмешиваются местные власти. Это дает основания подозревать, что там есть огромное количество неучтенных смертей. Ребенок умирает от неоказания медицинской помощи или голода, его закапывают здесь же, в тайге, безо всяких разбирательств и на этом дело кончается. Взрослые, помимо неоказания медицинской помощи, могут умирать от истощения, потому что жесткая веганская диета в условиях сибирской тайги не способствует крепкому здоровью, — отметил зампредседателя экспертного совета при Минюсте.

Община_6 Послушники общины Виссариона Фото: facebook.com/Вадим Редькин

По его словам, некоторые люди из общины Виссариона достаточно искусные плотники и занимались строительством красивых дач, в том числе и для высокопоставленных лиц. Община вырубила много леса в тайге, причем значительное количество вырубленного даже не смогла использовать, и поваленные вековые деревья гниют на месте. Вывоз мусора из заповедных мест осуществляется крайне плохо. Сам Тороп сожительствует с молодыми девушками, и чтобы как-то оправдать это, в общине практиковалось многоженство.

— Про многоженство в секте говорят открыто. Тороп окружил себя гаремом и сообщил свое новое откровение. Помимо этого, он заявил, что по-настоящему спастись от конца света могут только члены семьи — круга приближенных, живущих в палатках рядом с домом лидера. Люди ограблены: они продали свои квартиры, чтобы купить домик в деревне, а потом отдают и домик, чтобы жить в палатке возле Виссариона. У него есть высказывание о том, что если ты пожертвовал и помнишь об этом, то это не пожертвование. Настоящее пожертвование — отдать и забыть. Многие разочаровавшиеся в этой секте были бы и рады уехать, но возвращаться им некуда, — добавил Дворкин.

Община_7 Община Виссариона Фото: facebook.com/Вадим Редькин

Чтобы поддерживать миф о том, что Тороп всеведущ, в общине практикуется доносительство. Так ему удается быстро узнавать о происшествиях и недовольствах в рядах членов общины.

— Большая загадка, как человек без видимой харизмы, занудный и косноязычный смог стать настолько популярным среди своих соратников. Думаю, он попал в нужный момент в нужное окружение. При всей его серости и посредственности у него есть способность создавать винегрет из расхожих идей. Большая часть людей, которые его окружают, прошли через оккультную подготовку. Это уже пожилые люди, которые были в уфологических кружках, рериховском обществе, увлекались астрологией. Он, как правило, подбирает уже поврежденных людей, которые мыслят в оккультных категориях, — подчеркнул эксперт.

В начале своей деятельности Сергей Тороп привлекал внимание попытками создать имидж внешнего сходства с Иисусом из популярных телефильмов. Созданная им вера состоит из сплава идей, надерганных из различных религиозных течений и примитивного оккультизма. Ее основная идея заключается в том, что Виссарион — последнее воплощение Христа. При наступлении конца света в виде техногенной катастрофы, которую Тороп предрекал в 2013 году, спастись смогут только те, кто приехал в Красноярский край жить рядом с «мессией».

Община_8 Послушники общины во время собрания Фото: facebook.com/Вадим Редькин