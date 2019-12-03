Темные пятна: СК отверг версию о ритуальном убийстве ребенка в Екатеринбурге

Суд в Екатеринбурге арестовал отца девятилетнего мальчика, новости о ритуальном убийстве которого появились на прошлой неделе. Соучастницей убийцы считается глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина, которая, по словам сектоведов, заимствовала большую часть идеи у неопятидесятников. По официальной версии, отец расправился с сыном из-за личной неприязни. Что известно о гибели ребенка и почему в этом истории слишком много темных мест, разбирались «Известия».

Сплошное темное пятно

Новость о якобы имевшем место ритуальном убийстве 9-летнего ребенка разошлась по уральским СМИ в четверг, 28 ноября. История несколько дней не находила подтверждения ни у правоохранительных органов, ни в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. По изначальной версии, ребенка убил либо один из родителей сектантов, либо оба. Причиной его гибели стал кляп, из-за которого он задохнулся. Версии о ритуальном убийстве появились из-за плети и слухов о том, что на месте преступления была найдена Библия. П оказания источников путались: то ли речь шла о сектантах, то ли о «радикально верующих», то ли попросту о зверски жестоком отце.

Полиция и СК отказывались комментировать ситуацию, и оставалось загадкой, откуда вообще стало известно об убийстве. Опять же, показания разнились: одни говорили, что мать мальчика, участвовавшая в истязаниях, сбежала в Белоруссию и заявила о преступлении оттуда, другие — что вместо нее это сделала сестра (об этом сообщал и источник РЕН ТВ). Не меньше вопросов вызывало место убийства мальчика, где спрятали тело и когда — не исключалось, что его нашли спустя три недели.

ск Во время сбора и фиксации следов преступления на месте происшествия сотрудниками Следственного комитета по Свердловской области Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

Первая развернутая официальная информация была обнародована вечером во понедельник, 2 декабря. По данным главка Следственного комитета России, о местонахождении убитого сообщил неизвестный на горячую телефонную линию «Ребенок в опасности». Следователи выехали на указанное место — в лесопарк «Юго-Западный» в Чкаловском районе Екатеринбурга, где обнаружили «тело мальчика, сокрытое в земле и завернутое в простыню». «Причиной смерти ребенка явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Главный подозреваемый — отец мальчика Иван Казанцев (его имя стало известно в ходе суда, где избиралась мера пресечения) 1979 года рождения. Информация источников о том, что он был в выходные задержан на железнодорожном вокзале Уфы, подтвердилась. Во время задержания у мужчины спрашивают, где его второй сын, тот молчит — видно из записи, опубликованной на официальном канале СКР.

«Предварительно установлено, что мужчина расправился со своим сыном в связи с возникшей личной неприязнью», — заявили в ведомстве. Прояснилась также ситуация с местонахождением матери погибшего ребенка: она добровольно явилась на допрос в качестве свидетеля.

«Людям не доверяю»

Во время заседания Ленинского районного суда Иван Казанцев признался в беседе с журналистами, что его мучает совесть. На другие вопросы он отвечать отказался. «Я доверяю Иисусу Христу, а составу суда, людям не доверяю», — заявил подозреваемый. Прежде чем заседание закрыли для прессы, он рассказал, что у него есть два гражданства — российское и германское, пишет екатеринбургский портал E1.

Автор цитаты Дело досталось следователю по особо важным делам Александру Панкратьеву, который расследовал убийство модели, жены фотографа Дмитрия Лошагина. Лошагин был признан убийцей супруги и приговорен к 10 годам колонии строгого режима.

В полиции сообщили, что вместе с отцом убитого мальчика в Уфе была задержана 48-летняя Земфира Гайнуллина, лидер секты «Ученики Христа». Руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых рассказал, что оба они вели себя странно: «Складывалось такое впечатление, что они зомбированы».

Казанцев Иван Казанцев, подозреваемый в убийстве своего сына, во время избрания меры пресечения в Ленинском районном суде Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Земфира Гайнуллина на допросе заявила, что не убивала мальчика, а два дня пыталась его воскресить, надеясь, что «Господь вернет ему дух», утверждают источники. Ей предъявили обвинение в пособничестве убийству малолетнего и заключили под стражу до 26 января 2020 года. Следователи заявили, что проверяют информацию о других соучастниках. Кроме того, будет «проверена их возможная причастность к другим ранее совершенным преступлениям».

Нагрешила и прозрела

О Гайнуллиной и ее «Детях Христа» стало известно только после слухов о ритуальном убийстве (в ходе открытой части заседания суда ни о каком экзорцизме речи не шло). Если верить тому, что женщина писала в соцсетях, то до проповедничества она трудилась продавщицей и изрядно грешила. «Прозрела» в 2010 году и подалась в религию, а спустя два года услышала голос Бога, который назвал ее новое духовное имя Фамарь.

Фото: twitter.com/idu_domoi

Автор цитаты «Много было вдов,во времена Илии,но Он был послан только к однойМного было вначале людей вокруг Христа, но все разбежались после Слов Истинного Евангелия,и осталось двенадцать.Вас это не смущает?Почему вас все любят и вы весьма «успешны» в привлечении людей.Задумайся», — одна из записей женщины в Twitter (пунктуация и орфография автора сохранены).

По словам женщины, она начала ездить с 12 соратниками по городам России и Белоруссии, периодически сталкиваясь с агрессией мусульман и притеснениями правоохранительных органов.

На новый манер

Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении, что делать окончательные выводы, имея в распоряжении так мало информации, невозможно. Религиовед, руководитель Центра экономических и социальных исследований и экспертиз Александр Корелов предположил, что глава движения прикрылась христианством, чтобы «облечь секту в понятную идеологическую оболочку».

«Не исключено, что у нее садистские наклонности, и вокруг себя она собрала таких же людей, а также зависимых от нее, — говорит собеседник «Известий». — А дети, к сожалению, являются разменной монетой в сектах: либо ими шантажируют, либо они являются объектом всевозможных посягательств (в том числе сексуальных), либо их выводят в отдельную детскую организацию, чтобы они не отвлекали взрослых от работы на секту».

Зампредседателя экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ, профессор ПСТГУ Александр Дворкин объясняет, что «Ученики Христа» — авторская секта, однако ее истоки лежат в другом деструктивном движении.

«Дело в том, что Земфира Гайнуллина родом из Нового Уренгоя, где очень активно действуют две неопятидесятнические секты — «Новый свет» и «Путь — истинная жизнь». Она посещала эти секты и основные идеи набрала оттуда. Во-первых, это крещение Святым Духом, которое, по мнению неопятидесятников, преображает человека и делает его проводником у божества. Второй общий момент — всё, что не согласуется с лидером, находится под властью сатаны. А также такие мелочи как пение под гитару плохо рифмованных песен и пляски под них», — рассказал Дворкин «Известиям».

Гайнуллина Глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина, подозреваемая по делу об убийстве девятилетнего мальчика из Белоруссии, во время избрания меры пресечения в Ленинском районном суде Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Так, идеи неопятидесятников она несколько преобразила под себя и создала авторскую секту. Они весьма токсичны и, когда попадают на нездоровую голову, могут довести до преступления. «К несчастью, в неопятидесятнических сектах достаточно часто убивают детей в процессе изгнания бесов», — говорит сектовед. В якутском городе Алдан, по его словам, от рук сектантов погиб 11-летний мальчик во время изгнания бесов. А в Москве задушили 6-летнюю девочку мама и бабушка, члены секты «Церковь полного Евангелия».

Справка «Известий» Историй с истязательствами детей достаточно и в сектах других направлений. В апреле суд арестовал жительницу, которая, как подозревает следствие, издевалась над детьми по заветам сектантской организации «Радастея». Женщина избивала, морила голодом и окунала детей в ледяную воду за малейшие непослушание — это якобы дозволяла «ритмология», в которую она ударилась. Приговор по этому делу пока не вынесен. А в Уфе, где был задержан отец погибшего мальчика, три года назад по решению в очередной раз суд постановил закрыть оккультную организацию «Путь предков»: в общине, как установили следовали, детей и подростков били плетью, что адепты объясняли связью и с христианством, и с исламом — удары плети якобы нужны для разговоров с предками и их исцеления.

Неустранимые искания

«На мой взгляд, основное, на что стоит обращать внимание, это мониторинг общества на предмет существования сект. И второй момент — выявление и своевременное лечение лиц, страдающих психическими расстройствами, которые чаще всего имеют к ним отношение», — отметил Александр Корелов.

В правилах оказания психиатрической помощи очень четко сформулировано, что несогласие с какими-то философскими или мировоззренческими взглядами в обществе не может быть основанием для установления психиатрического диагноза, подчеркнул в беседе с «Известиями» врач-психиатр Вячеслав Тарасов.

«То, что лидерами подобных религиозных объединений становятся, как правило, люди необычные, если выражаться деликатно, с этим никто не спорит. Но нельзя их поголовно считать душевнобольными или мошенниками», — сказал врач, отметив, что суд наверняка назначит судебно-медицинскую экспертизу обоим подозреваемым. Объяснять такие трагедии больной психикой — самый простой вариант, но дело, может, совсем в другом.

секта Кадр видеозаписи молитвы адептов Фото: соцсети

По мнению Вячеслава Тарасова, секты образовываются повсеместно, и остановить этот процесс невозможно — само по себе это явление имеет мировоззренчески-философский характер, нежели уголовно-правовой. «Все цивилизованные страны сталкиваются с этим постоянно, — подчеркивает психиатр. — Очень часто идет подмена понятий: давайте их давить, и они исчезнут. Нет, не исчезнут. Потому что всегда есть философские искания, есть неудовлетворенность чем-то официальным, всегда что-то дает почву для возникновения новых религиозных течений».