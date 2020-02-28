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Россия продала Великобритании золото на рекордную сумму более $5 млрд

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Экспорт российского золота в Великобританию в 2019 году вырос более чем в 12 раз и достиг рекордных $5,33 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу в пятницу, 28 февраля.

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Этот показатель на треть превысил тот объем золота, который Россия продала во все страны миры за предыдущие три года. Почти весь объем поставок в Великобританию составляют золотые слитки, которые по лондонским стандартам весят около 12,5 кг. РФ поставила стране не менее 9 тыс. слитков.

Всего в 2019 году Россия экспортировала $5,74 млрд золота. 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на $409 млн. 93% от всего экспорта российского золота приходится на поставки в Великобританию.

Также Соединенное Королевство увеличило экспорт российских платины и серебра — до $936 млн и до $100 млн соответственно.

В январе из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке цены на золото выросли на 2,3% и побили рекорд апреля 2013 года.

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