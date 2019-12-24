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Рост цен на золото в 2019 году стал сильнейшим за девять лет

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Мировые цены на золото в текущем году поднялись более чем на 15%, продемонстрировав сильнейший годовой рост за последние девять лет. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило издание South China Morning Post.

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«Главным фактором роста цен на золото в текущем году стало глобальное понижение процентных ставок на фоне усиления геополитических неопределенностей в Европе вокруг Brexit, а также торговой войны между США и Китаем», — говорится в сообщении.

По прогнозам гонконгского специалиста по рынку золота Джаспера Ло, в 2020 году оно может подорожать от 15 до 20% и выйти на уровень 1774 доллара за унцию.

25 июня в Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян — в частности, снять налог на добавленную стоимость (НДС) с продажи драгоценных металлов физическим лицам.

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