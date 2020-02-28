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Альянс турагентств попросил Мишустина о возобновлении полетов в Египет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Альянс туристических агентств направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о содействии в возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила исполнительный директор альянса Наталия Осипова.

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«Необходимо отметить, что отдых на египетских курортах не является конкурентным по отношению к горнолыжному туризму, популярному в Российской Федерации в зимний период, а также культурно-познавательному и санаторно-курортному отдыху», — приводит «РИА Новости» выдержку из письма.

По словам авторов обращения, эти виды туризма имеют совершенно разную целевую аудиторию, а россияне не утратили интерес к египетскому направлению и выбирают перелеты в Египет через иностранных туроператоров и соседние страны.

Таким образом, российские туристические операторы недополучают существенный объем выручки, а госбюджет теряет значительные суммы налоговых поступлений.

Полеты между РФ и египетскими курортами Красного моря были прекращены в ноябре 2015 года после крушения российского самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли все 224 человека на борту. Трагедия была классифицирована как теракт. В апреле 2018 года были возобновлены регулярные рейсы между Каиром и Москвой. Чартеры на египетские курорты по-прежнему под запретом в РФ.

После авиакатастрофы многие страны также запретили рейсы в Египет, однако в октябре 2019 года Министерство транспорта Великобритании сняло ограничения на полеты в Шарм-эль-Шейх. Первый британский чартер приземлился в аэропорту Шарм-эль-Шейха 17 февраля 2020 года.

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