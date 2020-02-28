Проверку организовали по факту гибели пенсионера на пожаре в Наровчате

В Нижнеломовском районе Пензенской области организована проверка по факту гибели пенсионера на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Пожар произошел 25 февраля в селе Наровчат в доме на Комсомольской улице. После тушения было обнаружено тело 70-летнего владельца дома, пишет ИА «Пенза-пресс».

При первоначальном осмотре каких-либо повреждений на погибшем, кроме термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. Организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в феврале была организована проверка по факту смертельного пожара в Ростовской области. В селе Моржаново из-за детской шалости загорелся дом. На улицу не смог выбраться двухлетний мальчик, его тело было обнаружено в одной из комнат после тушения. Взрослых в момент происшествия в доме не было.