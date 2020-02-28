Проверку организовали по факту гибели ребенка на пожаре под Ростовом

В Ростовской области проводят проверку по факту гибели двухлетнего ребенка на пожаре в селе Моржаново. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Трагедия произошла в четверг, 27 февраля, в переулке 9-й Комсомольский. Здесь на площади в 4 кв. м загорелся частный дом. Причиной возникновения огня называют детскую шалость, пишет RostovGazeta.

На улицу не смог выбраться двухлетний мальчик, его тело было обнаружено в одной из комнат после тушения. Взрослых в момент происшествия в доме не было.

По факту гибели ребенка назначена доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз.

30 января сообщалось, что на Урале суд вынес приговор 22-летней многодетной матери. Женщина оставила непотушенную сигарету около дивана, на котором спали двое ее сыновей пяти и шести лет, а также двухлетняя дочь. Произошел пожар, дети выбраться из дома не смогли.