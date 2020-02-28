Прямой эфир

Проверку организовали по факту гибели ребенка на пожаре под Ростовом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области проводят проверку по факту гибели двухлетнего ребенка на пожаре в селе Моржаново. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Трагедия произошла в четверг, 27 февраля, в переулке 9-й Комсомольский. Здесь на площади в 4 кв. м загорелся частный дом. Причиной возникновения огня называют детскую шалость, пишет RostovGazeta.

На улицу не смог выбраться двухлетний мальчик, его тело было обнаружено в одной из комнат после тушения. Взрослых в момент происшествия в доме не было.

По факту гибели ребенка назначена доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз.

30 января сообщалось, что на Урале суд вынес приговор 22-летней многодетной матери. Женщина оставила непотушенную сигарету около дивана, на котором спали двое ее сыновей пяти и шести лет, а также двухлетняя дочь. Произошел пожар, дети выбраться из дома не смогли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трое детей и взрослый погибли в пожаре в Кемеровской области
В Красноярске в результате пожара один человек погиб и четверо пострадали

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020