Пожилая женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Нефтекамске

В городе Нефтекамске (Республика Башкортостан) при пожаре в пятиэтажном доме погибла пожилая женщина. Еще 32 человека были спасены, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Пожар произошел вечером 26 февраля в доме по улице Дорожной. Прибывшие спасатели обнаружили, что горит диван в двухкомнатной квартире.

Звеном газодымозащитной службы были эвакуированы 33 человека, в том числе семеро детей и 67-летняя женщина. Она была доставлена в городскую больницу, где впоследствии скончалась, пишет ИА «Башинформ».

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. В тушении были задействованы шесть человек и три единицы техники от МЧС, а также другие экстренные службы.

17 февраля в МЧС заявили о снижении числа пожаров на 20% с начала 2020 года. В министерстве объяснили, что с 2019 года в России изменилась система учета пожаров и погибших в них. Все возгорания начали называться пожарами, понятие «возгорание» упразднили, а погибшими от пожаров начали считать любого человека, который погиб от последствий пожара в течение 30 дней.