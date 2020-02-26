Две женщины погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Голицыно

В подмосковном городе Голицыно (Одинцовский городской округ) произошел пожар в одноэтажном частном доме на Крестьянском проезде. Погибли две женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, к моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Угроза распространения огня на другие строения отсутствовала. Погибли де женщины, их личности устанавливаются, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Открытое горение удалось ликвидировать спустя несколько часов. Площадь пожара составила 70 кв. м. В тушении были задействованы 27 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС — 11 человек и три единицы техники.

Причина возникновения огня устанавливается. Известно, что дом не был оборудован системами автоматической противопожарной защиты и сигнализации.

17 февраля в МЧС заявили о снижении числа пожаров на 20% с начала 2020 года. В министерстве объяснили, что с 2019 года в России изменилась система учета пожаров и погибших в них. Все возгорания начали называться «пожарами», понятие «возгорание» упразднили, а погибшими от пожаров начали считать любого человека, который погиб от последствий пожара в течение 30 дней.