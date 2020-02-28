Как больные дети «внезапно» перестают быть инвалидами

С 1 июля 2021 г. инвалидам будут автоматически назначать пенсии. Нужно лишь, чтобы врач признал человека нетрудоспособным, но добиться этого статуса не так-то просто.

Маленькая Лера не может даже держать ложку, одеваться ей тоже помогает мама. Из года в год ребенку продлевали инвалидность, но потом врачи вдруг решили, что ей стало лучше, и лишили всех льгот.

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