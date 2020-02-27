Российские дипломаты отреагировали на письмо посла Украины в ФРГ о голодоморе

В посольстве России в Германии раскритиковали письмо посла Украины в Берлине Андрея Мельника о голодоморе, опубликованное 22 февраля в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, и выразили сожаление, что «политическая целесообразность полностью затмевает совесть».

По словам дипломатов, Мельник, говоря об украинцах как о жертвах «геноцида», предпочитает не замечать 2,5 млн человек, погибших от голода на российской территории СССР.

«Не пытаясь разобраться в реальных причинах событий тех лет, не опираясь на исторические документы, высокопоставленный дипломат безжалостно "кромсает" нашу общую историю, "сортируя" граждан некогда одной страны (Советского Союза) и жертв общей трагедии на национальные категории», — говорится в сообщении посольства России в Facebook.

В посольстве отметили, что погибшие от голода 1932-1933 годов в России в украинскую концепцию «голодомора-геноцида» не вписываются.

«Они на другой стороне истории. Того же подхода посол Украины безапелляционно требует от международного сообщества. Печально наблюдать, как политическая целесообразность полностью затмевает совесть», — подчеркнули российские дипломаты.

В письме украинского дипломата говорится об «организованном сталинским режимом геноциде, в результате которого от голода скончались по меньшей мере 3,9 млн украинцев». По словам посла, действия властей СССР якобы были направлены конкретно против украинского крестьянства, которое «оказывало активное сопротивление насильственной коллективизации».

На Украине действует закон, который признает голод в начале 1930-х годов, охвативший многие сельскохозяйственные регионы СССР, «геноцидом украинского народа». По различным данным, от голода погибли до 8 млн человек, из них около 3 млн на Украине, 2 млн — в Казахстане и Киргизии и около 2 млн — в РСФСР.

В октябре прошлого года Мельник подверг критике решение властей ФРГ не признавать «голодомор» геноцидом.