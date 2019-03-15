Однодневка: зачем герой Украины обращался за помощью к нацистам

Ровно 80 лет назад, 15 марта 1939 года, в городе Хусте была провозглашена независимость Карпатской Украины. Двое суток спустя Венгрия ликвидировала самопровозглашенное образование. Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил об этом не слишком известном у нас эпизоде предвоенной истории и пришел к выводу, что иногда государству лучше прожить всего несколько дней, чтобы сохранить о себе хотя бы нейтральные воспоминания.

Карпаты Провозглашение независимости Карпатской Украины Фото: 1939.in.ua

На четверть бывший наш народ

Межвоенная Чехословакия — как и послевоенная ЧССР — была федеративным государством. Это было логично и исторично — Чехия во все времена отличалась от Моравии, а обе они — от Словакии. Но субъектов федерации в тогдашней Чехословакии было не три, а четыре. Четвертая называлась Подкарпатской Русью и территориально в целом соответствовала нынешней Закарпатской области Украины. Автономией она не считалась — просто имела определенное представительство в федеративном парламенте и правительстве. Населяли Подкарпатскую Русь... вот тут нужно немного объяснений.

Вопрос об «украинцах», «русских» и «русинах» в Закарпатье есть вопрос не столько историко-этнографический, сколько политический. В СССР всё коренное славянское население этих мест было скопом записано в украинцы, а русины, лемки, бойки, гуцулы объявлены этнографическими группами в составе украинской нации. Современная Украина, разумеется, это советское наследие с радостью восприняла. Более того — часть представителей этих народностей добровольно и осознанно считает себя украинцами (что неудивительно после 70 с лишним лет украинизации). Ну а то, что вплоть до Второй мировой войны эти люди называли себя в основном русскими — так Украина, с точки зрения киевских идеологов, и есть настоящая Русь в отличие от России. Но существует и точка зрения, что русины — четвертый восточнославянский этнос, к ней, кажется, в последнее время склоняются всё больше (например, ООН рекомендовала Украине признать русинов национальным меньшинством). Кроме русинов жили в Подкарпатской Руси словаки и венгры, последних было довольно много.

Водораздел, повторим, был чисто политическим. В межвоенный период русины (мы будем так называть их во избежание путаницы, делая меньшую ошибку из всех возможных) оказались расколоты на русофилов (современная украинская историография изобрела уничижительный термин «москвофилы») и украинофилов. При этом первые ориентировались не столько на Россию, уже советскую, сколько на Венгрию, а вторые — разумеется, не на советскую же Украину, а на Германию. Подкарпатская Русь в результате падет в результате интриг соседних держав, не успев стать ни российской, ни украинской.

Не так сели

Чехословакию, частью которой была Подкарпатская Русь, русины не любили — и это было взаимно. Более того, эти земли вошли в состав Чехословакии принудительно — в том смысле, что в Праге вовсе не хотели владеть этим довольно-таки отсталым осколком Австро-Венгрии. Но великие державы в 1920 году решили, что так будет лучше для всех — и предсказуемо ошиблись.

Закарпатью были обещаны автономия, собственное правительство и сейм, но ждать этого — и начала распада Чехословакии — пришлось почти 20 лет. 11 октября 1938 года, меньше чем через две недели после Мюнхенских соглашений, правительство Чехословакии утвердило кабинет министров Подкарпатской Руси. Составили его на паритетных началах русофилы (их лидер Андрей Бродий стал премьером) и украинофилы, глава которых Августин Волошин занял вроде бы второстепенный пост госсекретаря здравоохранения и соцобеспечения.

Фото: commons.wikipedia.org Августин Волошин

О Волошине стоит рассказать чуть подробнее. Учитель по образованию и греко-католический священник, он боролся за автономию Закарпатья еще в 1919 году. Он создал и возглавил массу общественных и политических организаций — от Союза учителей до Народно-христианской партии, заседал в чехословацком парламенте, получал отличия от римского папы. Авторитет его в Закарпатье был громаден, но, конечно, единоличным лидером движения за автономию он не был — хотя бы потому, что примерно половину этого движения составляли русофилы. Ориентировавшиеся, при этом, напомним, на Будапешт.

Словосочетание «польско-венгерская граница» ныне анахронизм, но к концу 1930-х это был важный политический тезис. Польша и Венгрия объединились против Чехословакии, и когда последняя начала агонизировать, сделали всё, чтобы создать общий государственный кордон. Повод для этого был весомым: на территории Чехословакии жило много венгров, положение их было не ахти (как впрочем, у любого нацменьшинства в тогдашней Европе), Венгрия мечтала присоединить Закарпатье. Для того чтобы решить территориальные споры Венгрия и Чехословакия обратились к посредничеству Гитлера и Муссолини, заранее признав любые результаты этого арбитража. Венгрия ставила на Италию, Чехословакия — на Германию. Но Гитлер, сперва действительно возражавший против усиления Будапешта, предал чехов — и арбитраж разрешил Венгрии оккупацию части Подкарпатской Руси, лучшей ее части, с Ужгородом и Мукачево. Присутствовавшему на переговорах Волошину даже не дали слова.

Взяли с наличными

Да, прошло всего полтора месяца, а Волошин был уже формальным главой автономии. Премьера Бродия арестовали в Праге как венгерского шпиона (при обыске у него нашли полмиллиона пенге — так называлась венгерская валюта с 1927 по 1946 год — наличными и письмо от регента Венгрии Миклоша Хорти с обещанием дворянского титула). Новой столицей Закарпатья вместо оккупированного Ужгорода стал Хуст. Волошин прекрасно понимал, что Венгрия на достигнутом не остановится, и стал формировать вооруженные силы, «Карпатскую Сечь». Костяк ее составляли украинские националисты.

Карпаты Город Хуст, 1930-е годы Фото: 1939.in.ua

Основной проблемой этих «вооруженных сил» был... дефицит вооружения. Новое правительство в Праге, фактически марионеточное, никаких парамилитарных формирований на своей территории терпеть не хотело. А без оружия «Сечь» была чем-то между спортивным обществом и ДОСААФ: форма есть, лозунги есть, а стрелять не из чего. Кое-какими деньгами помогла украинская диаспора, но в целом противостоять венгерской армии русинам было нечем.

А армия эта уже стояла у границ, готовая в любой момент ее перейти. Хорти ждал отмашки Гитлера, который, завершая приготовления к настоящей большой войне, решать судьбу какого-то там Закарпатья не торопился. Ждать Хорти пришлось аж до марта 1939 года. Судьба Чехословакии к этому моменту была уже Гитлером решена. 14 марта была провозглашена независимость Словакии, в ту же ночь венгерские войска перешли границу Подкарпатской Руси.

Фото: commons.wikipeia.org/из экспозиции Закарпатского краеведческого музея Группа карпатских сечевиков во главе с комендантом Дмитрием Климпушем, 1938 год

«Карпатской Сечи» пришлось сражаться не только с венгерскими, но и с чехословацкими войсками, не желавшими даже в этот критический момент раздать сечевикам оружие. Впрочем, уже 15 марта президент Чехословакии Эмиль Гаха был вызван в Берлин, где ему сообщили, что возглавляемого им государства более не существует. Августину Волошину оставалось сделать единственный логичный шаг — объявить независимость.

К Гитлеру на поклон

«От имени правительства Карпатской Украины прошу Вас принять к сведению провозглашение нашей самостоятельности под охраной Немецкого Рейха. Премьер-министр доктор Волошин. Хуст». Это первая официальная телеграмма, посланная от имени нового независимого государства — Карпатской Украины, провозглашенной 15 марта 1939 года. Сейчас, спустя 80 лет, легко рассуждать о политической наивности русинских лидеров, всерьез рассчитывавших на помощь Гитлера в борьбе против Хорти. Можно даже и оправдать, мол, куда им было деваться, оказавшимся между молотом и наковальней. Не к Сталину же идти на поклон. Проблема в том, что, даже признавая наличие молота и наковальни, ни о какой наивности, слепоте или отчаянии правительства Карпатской Украины в выборе Главного Союзника говорить не приходится. Все без исключения политические и военные лидеры самопровозглашенного государства после его стремительного падения благополучно покинули Закарпатье, обосновавшись частью в Праге, частью в Будапеште, получили работу (в основном в сфере образования) и спокойно себе жили вплоть до разгрома нацизма. Нет ни малейших причин сомневаться, что идеалом Волошина была Словакия Йозефа Тисо — опереточное квазигосударство, управляемое фактически из Берлина.

Карпаты Эвакуация Карпатской Украины Фото: 1939.in.ua

«Карпатская Сечь» сражалась храбро, насколько позволяло вооружение и численность. Силы, конечно, были фантастически неравны — и уже 16 марта, на следующий день после провозглашения независимости, пал Хуст. 17-го всё было вообще кончено. Отдельные группы сечевиков сопротивлялись до мая — на этом основании современные украинские историки продлевают хронологию Карпатской Украины с двух суток до нескольких недель.