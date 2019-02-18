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Надпись «Бандера, вставай» появилась на здании МВД Украины

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Фото: РИА Новости
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Активисты нескольких националистических организаций, в том числе С14, «Традиции и порядок», «Правый сектор» (запрещена в РФ), устроили вечером 18 февраля акцию у здания министерства внутренних дел (МВД) Украины в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

Несколько сот протестующих прошли маршем от Дома офицеров до МВД. На подходах к министерству они подожгли фальшфейеры, после чего при помощи проектора направили на фасад здания надпись «Бандера, вставай».

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По данным издания, радикалы требуют привлечь к ответственности сотрудников полиции, которые, по их мнению, препятствовали мирным собраниям граждан. Кроме того, они выступают за отставку главы министерства Арсена Авакова. 

9 февраля в Киеве задержали около 40 человек, которые попытались устроить штурм управления полиции в Киеве. Инцидент произошел на Контрактовой площади, где проходило несколько массовых акций, в том числе встреча кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями.

Позже сообщалось, что сотрудники украинской полиции запустили флешмоб «Я — Бандера». Акция стартовала в качестве извинения за слова одного из правоохранителей, который во время стычки с радикалами в украинской столице выкрикнул: «Ложись, Бандера!»

Степан Бандера являлся лидером Украинской повстанческой армии (УПА; запрещена в РФ), он ставил своей целью создать самостоятельную и независимую Украину. Его группировка действовала в военные годы преимущественно на западе Украины, воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами.

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