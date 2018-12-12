Палата представителей США признала голодомор геноцидом украинцев

Палата представителей конгресса США официально признала искусственно созданным явлением, с целью истребления украинского народа. Об этом 11 декабря в своем аккаунте в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Это без сомнения историческое решение теперь уже всего конгресса США», — написал глава государства.

По его мнению, граждане страны десятилетиями ожидали этого признания, за которое постоянно боролась украинская дипломатия и диаспора в США.

В октябре стало известно, что голодомор 1932–1933 годов был признан геноцидом сенатом конгресса США, за что посольство Украины поспешило выразить благодарность американским парламентариям.

26 ноября 2017 года Порошенко выразил желание, чтобы Россия «покаялась за голодомор». Он добавил, что Москва должна взять на себя ответственность за «преступления СССР». При этом в МИДе РФ заявили, что трагедия была общей для страны и затронула многие народы, а не только украинский.

В начале 1930-х годов массовый голод повлек значительные человеческие жертвы (по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек) на территории СССР, в том числе на Украине.