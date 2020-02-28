Отель для избранных: ЦИК готовится принять 24 иностранные делегации

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России заключил контракт с отелем международной сети Marriott на прием 24 иностранных делегаций. Центризбирком планирует оплатить их участникам проживание, питание, услуги дворецкого и организацию работы, которую они будут вести в Москве. Как пояснил «Известиям» член комиссии Николай Левичев, это плановые обмены, которые ЦИК намерена совершить в этом году.

Согласно контракту, право принимать гостей получил столичный отель «Никольская». За 4,6 млн рублей он обязуется разместить в одноместных и двухместных номерах категории «стандарт улучшенный» 24 иностранные делегации — общее количество проживающих составит 52 человека.

В течение трех-пяти дней (точная дата прибытия в документах не указывается. — «Известия») они будут вести работу в специально организованном коворкинг-центре, а также примут участие в 15 тематических круглых столах. С этой целью в месте их проведения будут установлены рабочие места с компьютерами, принтерами и выделенным интернетом. Подразумевается, что доступ к этому оборудованию у иностранцев будет в круглосуточном режиме на протяжении всего пребывания в Москве.

Как оговаривается в техническом задании к госконтракту, в стоимость проживания должны быть включены служба дворецкого, бассейн, спортзал, сборка и разборка чемоданов, ежедневное питание, Wi-Fi, стирка вещей, чистка обуви и обслуживание в номерах.

В распоряжении гостей в отеле должен быть медицинский кабинет, а также ресторан «с широким разнообразием всех кухонь мира», обслуживание в котором должно быть не ниже класса люкс. Также указано, что весь персонал обязан владеть иностранными языками.

Ранее аналогичная закупка была осуществлена ЦИК перед президентскими выборами в 2018 году. Как сообщил «Известиям» член Центризбиркома Николай Левичев, курирующий международное сотрудничество, визиты иностранцев в Москву в 2020 году — плановые обмены с избирательными органами зарубежных стран, с которыми у ЦИК РФ заключены соглашения (меморандумы) о сотрудничестве.

— Они предполагают, что принимающая сторона берет на себя оплату проживания в стране и внутренние перемещения в случае таких затрат, — пояснил он «Известиям».

В данный момент на сайте ЦИК размещен список из 39 государств и международных организаций, с которыми подписаны документы о сотрудничестве и обмене правовой информацией. В их число входят, например, Бразилия, Индия, Сербия, Болгария, Турция, Индонезия, Венесуэла, Мексика, Боливия и Эквадор.

У России иностранные делегации, прежде всего, могли бы поучиться технологиям наблюдения за выборами, считает политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— После 2011 года система контроля за избирательным процессом была значительно модернизирована. Особенно тщательно организован процесс наблюдения за выборами, в котором теперь задействованы видеокамеры. Плюс формирование избирательных комиссий, которое в России происходит при активном участии политических партий. Они могут делегировать туда своих представителей как с правом совещательного, так и с правом решающего голоса, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, во многих государствах это не используется. Также гостям мог бы пригодиться опыт работы по выдвижению, подаче документов и регистрации кандидатов.

Как заявил «Известиям» глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, представление об «отсталости» российского избирательного процесса не соответствует действительности. Тщательный и жесткий контроль Центризбиркома за ходом голосования, использование электронных процедур и система общественного наблюдения — во всем этом в России накоплен значительный опыт, который может быть полезен и в других странах, убежден эксперт.