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Эксперт оценил защищенность российских самолетов от атак с земли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями» оценил защищенность российских самолетов в Сирии от атак с земли.

Ранее 27 февраля телеканал «Россия 24» (ВГТРК) сообщил, что боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитно-ракетные комплексы против российских и сирийских самолетов в Идлибе.

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Александр Михайлов напоминает, что Анкара так и не получила от США ЗРК Patriot, зато на вооружении турецкой армии имеются собственные аналоги ПЗРК Stinger, эффективные на высотах до 4-х км.

«Поэтому главной защитой от ПЗРК становится высота применения российской авиации. Те же российские Су-24 перемещаются на большей высоте, и находятся вне досягаемости ракет протурецких террористов», — отметил эксперт.

В Идлибе ВКС РФ используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25. Они работают на более низких высотах, так как бьют по наземным целям, и потому оснащаются защитой от ПЗРК вероятного противника, добавил Михайлов.

Штурмовик Су-25 имеет бронированную кабину, он оснащен комплексом обороны семейства «Витебск», выстреливающий ложные тепловые цели.

Кроме того, штурмовик, как и Су-34, имеет собственную систему РЭБ, которая искажает параметры сигнала, и вражеские РЛС получают неверную информацию, что не дает нанести удар по самолету из ЗРК. Также поражаются системы самонаведения ракет противника.

21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена. Он также призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе.

19 февраля турецкий лидер заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры России и Турции по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Эрдоган также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба.

Обстановка в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.

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