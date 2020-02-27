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Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения. Об этом он рассказал в четверг, 27 февраля, на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь», — приводит пресс-служба белорусского лидера слова Лукашенко.

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Он отметил, что еще с первым президентом России Борисом Ельциным Республика Беларусь всегда инициировала реальную интеграцию — «экономик, жизни людей и так далее», сохраняя при этом суверенитет и независимость.

«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — поделился своим мнением Лукашенко.

В заключение белорусский лидер сказал, что Минск выступает за интеграцию, основанную на классических принципах, о которых знает весь мир.

16 сентября 2019 года СМИ опубликовали подробности проекта интеграции России и Белоруссии. Документ предусматривает единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

23 января 2020 года в Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией. Предполагается, что она появится не ранее чем через 10 лет.

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