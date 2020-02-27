Есть блины на Масленицу планируют 88% россиян

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 88% россиян планируют на Масленичной неделе есть блины, при этом печь их собираются лишь 78%.

Также жители нашей страны собираются принести извинения своим родным и близким в Прощенное воскресенье — 80%, пойти в гости или принять гостей — 68%, участвовать в народных гуляниях — 46%.

Почти половина опрошенных собирается печь блины два-три раза за праздничную неделю, 22% — только один раз, 15% — почти каждый день, 12% — четыре-пять раз.

На вопрос почему вы празднуете Масленицу 52% респондентов ответили, что такова традиция и это часть культуры страны. 20% ответили, что связывают этот праздник со встречей весны и солнца, по 6% — с подготовкой к посту.

Ранее врач-эндокринолог Елена Мамонтова предупредила, что осторожно употреблять блины следует людям с хроническими патологиями ЖКТ, особенно связанными с производством и выделением желчи (хронический холецистит, гастродуоденит, гепатит и т. д.), а также тем, у кого диагностировали камни в желчном пузыре.

Она отметила, что употребление блинов нужно ограничить людям с избыточным весом, а также тем, у кого диагностирован сахарный диабет второго типа, поскольку присутствие блинов в рационе способствует выработке в организме инсулина, а это ведет к развитию еще большего чувства голода, что чревато перееданием.