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В Госдуме посоветовали россиянам не переедать во время Масленицы

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Фото: Depositphotos
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Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич в беседе с «РИА Новости» рассказал об опасности переедания блинов в Масленую неделю, сообщает агентство в понедельник, 24 февраля.

Политик предупредил россиян о том, что употребление большого количества жирных мучных изделий с высоким содержанием масла может вызвать осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта. Он порекомендовал снизить риск попадания вредных веществ посредством приготовления блинов на сковороде с антипригарным покрытием и тщательного выбора начинки, которая должна состоять из натуральных продуктов.

«Газета.ру» отмечает, что люди, покупающие готовые блины, должны их приобретать исключительно в проверенных местах.

Масленица начинается в России 24 февраля и продлится ровно неделю, до начала Великого поста, который предшествует празднику Пасхи.

21 февраля врач-диетолог Маргарита Королева предостерегла российских граждан от обжорства в дни Масленой недели.

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