Эндокринолог рассказала об опасности употребления блинов

Врач-эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД РФ), кандидат медицинских наук Елена Мамонтова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, кому опасно есть блины, а кому следует относиться к этому блюду с осторожностью.

Обычно блины готовятся из продуктов, которые сами по себе по отдельности просты и безопасны в большинстве случаев, однако вместе могут превратиться вызывать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалиста, блины противопоказаны тем, у кого диагностировали глютеиновую энтеропатию — непереносимость глютена, который является одним из компонентов белка злаковых культур. Однако можно использовать такой продукт, приготовленный на альтернативных вариантах — на муке без глютена.

Осторожно употреблять блины следует людям с хроническими патологиями ЖКТ, особенно связанными с производством и выделением желчи (хронический холецистит, гастродуоденит, гепатит и т. д.), а также тем, у кого диагностировали камни в желчном пузыре. Также блины исключены для всех в период восстановления после операций.

Мамонтова отметила, что употребление блинов нужно ограничить людям с избыточным весом, а также тем, у кого диагностирован сахарный диабет 2 типа, поскольку присутствие блинов в рационе способствует выработке в организме инсулина, а это ведет к развитию еще большего чувства голода, что чревато перееданием.

Накануне, 24 февраля гастроэнтеролог Нурия Дианова также дала рекомендации по употреблению блинов. Так, по ее словам, есть их лучше утром, а в качестве начинки добавлять белковые продукты, например, творог, моцареллу, пармезан или слабосоленую нежирную рыбу. Кроме того, специалист отметила, что блины полезно есть с фруктами или орехами, пишет «Газета.ру».