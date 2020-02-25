Прямой эфир

Эндокринолог рассказала об опасности употребления блинов

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-эндокринолог, заведующая амбулаторным приемом стационара «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД РФ), кандидат медицинских наук Елена Мамонтова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, кому опасно есть блины, а кому следует относиться к этому блюду с осторожностью.

Обычно блины готовятся из продуктов, которые сами по себе по отдельности просты и безопасны в большинстве случаев, однако вместе могут превратиться вызывать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалиста, блины противопоказаны тем, у кого диагностировали глютеиновую энтеропатию — непереносимость глютена, который является одним из компонентов белка злаковых культур. Однако можно использовать такой продукт, приготовленный на альтернативных вариантах — на муке без глютена.

Осторожно употреблять блины следует людям с хроническими патологиями ЖКТ, особенно связанными с производством и выделением желчи (хронический холецистит, гастродуоденит, гепатит и т. д.), а также тем, у кого диагностировали камни в желчном пузыре. Также блины исключены для всех в период восстановления после операций.

Мамонтова отметила, что употребление блинов нужно ограничить людям с избыточным весом, а также тем, у кого диагностирован сахарный диабет 2 типа, поскольку присутствие блинов в рационе способствует выработке в организме инсулина, а это ведет к развитию еще большего чувства голода, что чревато перееданием.

Накануне, 24 февраля гастроэнтеролог Нурия Дианова также дала рекомендации по употреблению блинов. Так, по ее словам, есть их лучше утром, а в качестве начинки добавлять белковые продукты, например, творог, моцареллу, пармезан или слабосоленую нежирную рыбу. Кроме того, специалист отметила, что блины полезно есть с фруктами или орехами, пишет «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме посоветовали россиянам не переедать во время Масленицы
Фестиваль «Московская Масленица» пройдет в Москве с 21 февраля по 1 марта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020