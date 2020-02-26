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Генсконсул Италии рассказал о влиянии коронавируса на турпоток из России

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Фото: ТАСС/Zuma
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Ситуация с распространением коронавируса в Италии пока не отразилась на туристическом потоке в страну из России. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генерального консула Италии Франческо Форте.

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«Если ситуация с коронавирусом будет развиваться в негативную сторону, может, это и повлияет на турпоток. Но сейчас никаких проблем нет», — сказал дипломат.

Ранее в среду МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Италию и Иран. В этот же день Роспотребнадзор рекомендовал гражданам не посещать эти же государства из-за COVID-19.

Накануне российские туроператоры начали получать от клиентов запросы на отмену туров в Италию из-за коронавируса.

Число жертв вируса в Италии составляет уже 11, а заразились более 300 человек. Вирус распространился в половине итальянских провинций.

Согласно данным на утро 26 февраля, число заболевших в Китае достигло 78 190 человек, в других странах — 2929. Всего выздоровело 29 777 больных, а умерло — 2929.

Вспышка COVID-2019 произошла в китайском 12-миллионном городе Ухань в конце декабря. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

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