24 человека погибли в Индии при падении свадебного автобуса в реку

При падении свадебного автобуса в реку на западе Индии погибли 24 человека, сообщает Independent в среду, 26 февраля со ссылкой на представителя правоохранительных органов города Кота штата Раджастхан, где произошла трагедия.

«Водитель небольшого автобуса, перевозивший около 29 гостей свадьбы, потерял контроль, в результате чего транспортное средство упало в реку Мей», — приводит издание его слова.

Уточняется, что водитель автобуса потерял управление после того, как на мосту у него лопнула шина. Среди погибших – трое детей и 10 женщин. Пятеро выживших были госпитализированы.

Главный министр штата Раджастхан Ашок Гехлот выразил соболезнования в связи с произошедшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

24 февраля в Германии водитель автомобиля Mercedes Kombi въехал в толпу людей на карнавальном шествии. Через день после происшествия сообщалось, что число пострадавших в этом инциденте превысило 60.