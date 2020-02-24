Российские хоккеисты «Рэнджерс» попали в ДТП в США

Российские хоккеисты клуба «Нью-Йорк Рэнджерс» вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич попали в ДТП в Нью-Йорке. Об этом сообщили в пресс-службе команды в Twitter в понедельник, 24 февраля.

Отмечается, что Шестеркин получил перелом ребра без смещения, у Бучневича незначительные травмы.

Во время инцидента оба спортсмена были пристегнуты.

В текущем сезоне 24-летний Шестеркин сыграл в 10 матчах и пропустил 22 шайбы, 24-летний Бучневич отыграл 61 матч и набрал 37 очков.

Ранее, 12 февраля, нападающий «Тампы» Никита Кучеров получил травму челюсти во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбурга».