Число пострадавших при наезде машины на толпу людей в ФРГ превысило 60

В Германии число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей увеличилось до 61. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила полиция Гессена.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время известно о 61 пострадавшем, 20 из которых — дети. Возраст потерпевших варьируется от 2 до 85 лет, пишет RT. По словам полицейских, расследование продолжается, в ходе разбирательства прорабатываются все версии. Мотив водителя пока не установлен.

Как отмечает НСН, после наезда на людей мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован, следствие пока не смогло допросить его. По предварительным данным, он не был пьян.

По словам свидетелей происшествия, водитель объехал заграждение, после чего направил машину в толпу, нажав на газ, передает телеканал «360».

Инцидент произошел 24 февраля в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен. Водитель автомобиля Mercedes Kombi, 26-летний гражданин Германии, въехал в толпу людей на карнавальном шествии по случаю «Розового понедельника», который считается кульминацией «карнавального сезона». В настоящее время он задержан. REGNUM уточняет, что полиция также арестовала еще одного подозреваемого, который во время происшествия снимал видео.

В МВД федеральной земли Гессен заявили, что наезд на прохожих мог быть умышленным. Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает случившееся как покушение на убийство.