Прямой эфир

Число пострадавших при наезде машины на толпу людей в ФРГ превысило 60

0
Фото: Elmar Schulten/Waldeckische Landeszeitung via REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Германии число пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу людей увеличилось до 61. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила полиция Гессена.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в настоящее время известно о 61 пострадавшем, 20 из которых — дети. Возраст потерпевших варьируется от 2 до 85 лет, пишет RT. По словам полицейских, расследование продолжается, в ходе разбирательства прорабатываются все версии. Мотив водителя пока не установлен.

Как отмечает НСН, после наезда на людей мужчина получил серьезные травмы головы и был госпитализирован, следствие пока не смогло допросить его. По предварительным данным, он не был пьян.

По словам свидетелей происшествия, водитель объехал заграждение, после чего направил машину в толпу, нажав на газ, передает телеканал «360».

Инцидент произошел 24 февраля в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен. Водитель автомобиля Mercedes Kombi, 26-летний гражданин Германии, въехал в толпу людей на карнавальном шествии по случаю «Розового понедельника», который считается кульминацией «карнавального сезона». В настоящее время он задержан. REGNUM уточняет, что полиция также арестовала еще одного подозреваемого, который во время происшествия снимал видео.

В МВД федеральной земли Гессен заявили, что наезд на прохожих мог быть умышленным. Генпрокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает случившееся как покушение на убийство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 30 человек пострадали при наезде машины на толпу в Германии
В Петербурге автомобиль врезался в толпу пешеходов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020