Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с пятью погибшими в Калмыкии

Уголовное дело возбуждено в Калмыкии по факту гибели пяти человек в результате столкновения двух легковых автомобилей в Калмыкии, сообщили в субботу, 22 февраля, «Интерфаксу» в пресс-службе управления МВД России по республике.

Ранее в пресс-службе управления МВД России по республике сообщали о проведении проверки по данному инциденту.

Авария произошла в субботу в 18:50 на 25-м километре автодороги Комсомольский–Артезиан. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Лада-Приора», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2110 под управлением 40-летнего жителя Республики Дагестан.

Водитель и пассажир «Лады-Приоры», а также трое пассажиров ВАЗ-2110 скончались на месте ДТП.

Водитель ВАЗ-2110 и находившаяся в этой машине трехлетняя девочка госпитализированы.

19 февраля в Калмыкии возбудили уголовное дело по факту ДТП с шестью погибшими.