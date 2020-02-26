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Мужчина пытался поджечь себя у офиса президента Украины

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Фото: dsnews.ua
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Неизвестный пытался поджечь себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского во время митинга против медицинской реформы. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает украинский телеканал «Наш».

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Огонь потушили другие участники акции. Мужчина выжил, но получил ожоги.

Других подробностей пока не сообщается.

14 февраля депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявлял, что из-за медицинской реформы треть населения Украины с апреля 2020 года не сможет получить бесплатную медпомощь. По его словам, получить бесплатную медицинскую помощь смогут только те граждане, которые заключили договор на обслуживание с участковыми врачами. Такие договоры оформили менее 30 млн граждан.

Первый этап медицинской реформы на Украине стартовал еще в августе 2019 года. 1 апреля начнется второй этап, который предполагает, что финансирование будут получать больницы, имеющие необходимое оборудование для оказания услуг, а остальные будут перепрофилированы.

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