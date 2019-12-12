Зеленский назвал формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вывел пять составляющих формулы будущего для Украины: достижение мира, эффективные институты и прозрачные правила игры, инвестиции, новая инфраструктура и народовластие. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на статью украинского лидера, которая будет опубликована в журнале «Новое время».

«Формула будущего для Украины состоит из пяти составляющих. И первая из них — конечно, мир. Без мира никакого развития быть не может. Поэтому мы не будем тянуть время, не будем ждать, пока мирное решение упадет нам с небес, пока его принесут нам на блюдечке зарубежные партнеры. Мы хотим мира на наших условиях», — говорится в статье.

По словам президента, мир в стране заключается в возвращении Украине территорий и людей.

Он также отметил, что государство нуждается в эффективных институтах и «прозрачных правилах игры».

«Победа над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом и ликвидация привилегий для избранных. Безусловная защита прав собственности и жесткие рамки полномочий, в которые будет поставлен любой чиновник, — от президента до сельского старосты», — заявил Зеленский.

Говоря об инвестициях, он отметил, что они также необходимы стране. Для их привлечения, сказал лидер Украины, следует убрать ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса, построить налоговую систему, способную стимулировать инициативу, создать прозрачные рынки, которые не будут контролировать «коррупционеры и рейдеры».

Зеленский также обратил внимание на важность качественно новой инфраструктуры — не только дорог, но медицинской и образовательной, цифровой и энергетической, финансовой и коммунальной.

«В этой формуле будущего нет более или менее важных элементов. Мы так долго откладывали настоящие перемены, что сегодня должны делать всё и сразу. Не тратя время на договорняки и коррупционные схемы. Мы уже начали воплощать в жизни этот подход», — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что можно сколько угодно смеяться над «турборежимом» работы власти, но в стране происходят перемены, на которые не решались предыдущие поколения украинских политиков.

«В 2020-м темп перемен будет только нарастать — по всем пяти направлениям. Заколдованный круг развития разомкнули. И теперь только один путь: вперед и вверх. Ну что, побежали!» — заключил он.

25 сентября Зеленский назвал два фактора, которые стоят на пути к реализации поставленных задач. Первый барьер, по его мнению, — это внутриполитическая традиция, когда важные для развития реформы получают сопротивление. В качестве второго барьера политик назвал якобы существующую «российскую агрессию» против Украины, подчеркнув, что эта преграда гораздо сложнее и ее не одолеть без поддержки международного сообщества.