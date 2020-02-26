Три человека пострадали в ДТП в Тамбовской области

В Тамбовской области во время снегопада столкнулись два автомобиля. Травмы получили три человека.

Авария произошла на Южном обхода города Тамбова на территории Тамбовского района. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением во время снегопада, в результате чего машина выехала на встречную полосу. «Лада» столкнулась с Chevrolet Niva, сообщает сайт ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В результате происшествия травмы получили водители обоих автомобилей 32 и 47 дет, а также 37-летний пассажир Chevrolet.

В ГИБДД уточнили, что за сутки на территории Тамбовской области зарегистрировано семь аварий, в результате которых пострадали 11 человек.

25 февраля сообщалось о массовом ДТП с участием двух легковых автомобилей и двух грузовиков в Ульяновской области. В результате аварии погиб один человек.