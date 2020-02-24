Четверо погибли в ДТП на трассе в Коми

Четыре человека погибли при столкновении внедорожника и грузовика на трассе в Усинском районе Республики Коми. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в понедельник, 24 февраля.

Инцидент произошел на 32-м км подъезда к городу Усинск. По предварительным данным, кроссовер Lifan столкнулся с «КамАЗом». В результате погибли водитель Lifan и трое его пассажиров: женщина, 20-летняя девушка и один подросток. Все они были родственниками.

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета, ГАИ, МЧС, медслужб устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее 24 февраля 12-летний ребенок погиб при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Одоевском районе Тульской области. По информации ГИБДД, мужчина 43 лет не справился с управлением и влетел в ехавшую по встречной полосе машину марки Nissan. Ехавший в ней ребенок скончался на месте.