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Один человек погиб в массовом ДТП под Ульяновском

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Под Ульяновском столкнулись легковые Nissan Qashqai и Opel Astra, а также грузовики Hyundai HD65 и MAN. Погиб один человек, сообщает региональное ГИБДД.

Авария произошла в воскресенье, 23 февраля, на трассе Цивильск–Ульяновск. По предварительным данным, водитель Hyundai выехал на встречную полосу, врезался в MAN и Nissan, после чего MAN ударил Opel, который от удара вылетел в кювет, пишет 1ul.ru.

В результате массового дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика Hyundai получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия «скорой».

9 февраля в Иркутской области столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль Toyota Camry. Погибли водитель и два пассажира легковушки.

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