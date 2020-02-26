Найден помогающий при лечении гипертонии регулятор кровоснабжения

Ученые получили данные о новых регуляторах кровоснабжения мозга, которые могут быть использованы при лечении гипертонии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Балтийский федеральный университет имени Канта в Калининграде в среду, 26 февраля.

Количество клеток аристроцитов в мозге примерно равняется количеству нейронов, однако ученые на протяжении долгого времени не могли понять их функцию. Около 10 лет назад начали появляться теории, согласно которым аристроциты активно участвуют в обработке информации, а также обеспечении деятельности мозга наряду с нейронами.

Отмечается, что в научном журнале Nature Communications появилась статья группы ученых из разных стран, в которой доказывается, что астроциты регулируют перфузию — проток крови в сосудах мозга. Одним из соавторов является приглашенный профессор БФУ имени Канта Сергей Каспаров.

По его словам, основная идея заключается в том, что в мозге есть целая система, определяющая, насколько хорошо он снабжен кровью. Ключевое место в ней занимают астроциты.

«Эти клетки физически обволакивают сосуды своими отростками. Если они чувствуют, что «давление в системе» падает в самом мозге, включается механизм, который повышает системное артериальное давление и частоту сокращений сердца, улучшая таким образом перфузию мозга», — отметил Каспаров.

Астроциты модулируют активность нейронов, которые регулируют функцию сердца и тонус сосудов, сказал ученый. Однако тонкости работы данного механизма еще не до конца изучены. Например, неясно, каким образом воспринимаются механические воздействия и каковы сигналы, подаваемые аритроцитами. Несмотря на это, считает Каспаров, новые знания можно использовать в медицине.

«Раньше были известны только рецепторы давления, которые находятся на периферических сосудах. Теперь, когда стала понятна функция астроцитов, для специалистов открылись новые возможности регулировки давления. И это, например, дает надежду страдающим повышенным артериальным давлением, которое возникает без очевидной причины», — отметил Каспаров.

Также он подчеркнул, что ведущая роль в работе ученых принадлежит Александру Гурину из Университетского колледжа Лондона.

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