В Сочи двух детей унесло в море во время шторма

Двух детей вынесло в море рекой Псезуапсе в Сочи. Несовершеннолетние пытались перейти ее вброд.

ЧП произошло в поселке Лазаревское, к поискам подключились сотрудники спасательных служб. Как рассказали очевидцы, два мальчика попали под волны рядом с берегом.

В настоящее время в Сочи бушует шторм, оцениваемый специалистами в 4–5 баллов.