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Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

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Фото: МВД РФ
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Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку. Об этом 25 февраля сообщил телеканал НТВ.

«Из моего декларируемого имущества у меня только одна квартира и одна комната в общежитии. Всё остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями», — сказал он.

Отец Качкина Николай назвал сообщения о квартирах сына «настоящей клеветой» и «черной завистью» и заявил, что это всё будет доказано на суде. Особняк площадью 270 кв. м он построил в 1992 году, когда был директором мебельного комбината. Сам он живет на пенсию и доход от его пункта техосмотра и автомойки, пишет «Газета.ру».

Ранее, 14 февраля, стало известно, что прокурор Воронежской области предъявил исковое заявление к Качкину об обращении в доход Российской Федерации 22 незадекларированных объектов недвижимости стоимостью 50 млн рублей.

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