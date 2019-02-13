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В Кремле прокомментировали дело губернатора Тамбовской области о клевете

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг губернатора Тамбовской области Александра Никитина, который на встрече с сотрудниками региональной прокуратуры якобы попросил дать ход делу о клевете, ссылаясь на пристальное внимание Администрации президента (АП) РФ.

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Пресс-секретарь главы государства согласился с тем, что соответствующие кураторы региона в Управлении по внутренней политике могут быть в курсе этого дела, но не более того.

«То, что они являются инициаторами, — однозначно так быть не может. Это прерогатива лиц, которые этим занимаются», — подчеркнул Песков.

Ранее в СМИ появилась аудиозапись, на которой человек, чей голос похож на голос Никитина, просит предположительно прокурора Тамбовской области Владимира Торговченкова «согласовать» передачу в суд дела о клевете в адрес губернатора. Свою просьбу он подкрепляет тем, что данное дело якобы «стоит на контроле» Администрации президента, напоминает «Федеральное агентство новостей».

В конце января президент РФ Владимир Путин встретился с главой региона. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона, в частности успехи области в сельскохозяйственной сфере.

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