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Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста. Об этом рассказал «Известиям» дежурный офицер ГУ МЧС по столице во вторник, 25 февраля.

Заявка спасателям поступила в 15:47. Спустя полтора часа мужчину удалось переубедить и он отказался от своей идеи.

«На месте находились пожарно-спасательные подразделения, включая катер. Также на месте работали сотрудники полиции и психологи МЧС, которые вели с ним беседу», — рассказали в столичном главке МЧС.

Большой Москворецкий мост — один из мостов через Москву-реку. Длина с подходами — 554 м, ширина — 40 м, высота над уровнем реки — 14 м.

Ранее, 20 декабря, московские полицейские задержали мужчину, который залез на арку Крымского моста с плакатом.

Похожий инцидент произошел в столице 15 декабря. Тогда сообщалось, что сотрудники МЧС сняли мужчину с опоры Крымского моста. Он вел себя неадекватно, размахивал руками и кричал, в частности, жалуясь на финансовые трудности.

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